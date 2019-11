Hamburg. Hallo Roboter! In Hamburg hatten Menschen am Wochenende Gelegenheit, unterschiedliche Roboter kennenzulernen. Das Spektrum der Schau „Speed Dating mit KI – Meet the Robots“ im Digitalcampus Hammerbrooklyn reichte vom Pflegeroboter bis zum Weltmeister im Roboterfußball.

Wie künstliche Intelligenz genutzt werden kann

Wissenschaftler, Künstler, Unternehmer und Studenten präsentierten ihre Projekte und gaben einen Überblick über die Möglichkeiten und Verwendungszwecke von künstlicher Intelligenz (KI). Von greifbar bis sehr abstrakt war alles dabei.

Studierende der Fachhochschule Kiel stellten ihren selbst programmierten Roboter „Emma“ vor. Dieser wird in einer Demenz-WG eingesetzt und dient dazu, die Arbeit der Pfleger zu ergänzen. „Emma“ kann simple Konversationen führen, Blickkontakt aufnehmen, einfache Spiele wie „Memory“ mit den Demenzkranken spielen oder auch Musik machen und kleine Witze reißen.

Bei der Entwicklung spielten mehrere Fachschaften eine Rolle. Studenten der Sozialen Arbeit steuerten praktische Erfahrungen im Umgang mit Demenzkranken bei, die dann von Informatikern in Funktionen für „Emma“ übersetzt wurden.

Bewegungen werden zu Tönen

Weiter vom Alltag entfernt, aber sehr interessant: Softwareentwickler und Künstler Onyx Ashanti, der selbst ein bisschen aussieht wie ein Roboter. Seine Hände sind voller Kabel und Drähte. Er hat ein Programm entwickelt, das seine Bewegungen in Töne umwandelt. So macht er Musik.

Roboterfußball hingegen ist den meisten Menschen ein Begriff. Dass futuristisch anmutende Männchen auf einem Fußballfeld herumlaufen, ist uns nicht mehr ganz neu. Wenn aber der siebenfache Weltmeister aufläuft, ist das schon noch etwas Besonderes. Die Universität Bremen hat mit ihrem Robotics-Team diese Leistung erbracht – und war mit einem kleinen Spielfeld und ihrem Team „B-Human“ auf dem Digitalcampus unterwegs.

Roboter und ihre zukünftigen Aufgaben

Auf dem Digitalcampus demons­trierten die kleinen Neymars und Ronaldos ein Elfmeterschießen – mit erstaunlich realistischer Trefferquote. Wer sich die Ausstellung, bei der übrigens die Entwickler den Besuchern für Fragen bereitstanden, aufmerksam angeguckt hat, wird sicherlich beeindruckt sein, welche Aufgaben gut programmierte Roboter in Zukunft übernehmen könnten.

Gleichzeitig zeigt die Ausstellung aber auch: Dass künstliche Intelligenz sich in naher Zukunft verselbstständigt und gegen unseren Willen handelt, scheint eher unwahrscheinlich. Es könnte höchstens mal ein Fußballroboter ein Fenster kaputt schießen.