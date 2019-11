Hamburg Towers kassieren auch in Ulm deutliche Niederlage

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga die siebte Niederlage im achten Spiel hinnehmen müssen. Am Sonntag unterlag der Aufsteiger bei ratiopharm Ulm vor 5906 Zuschauern mit 69:102 (32:54). Beau Beech war mit zwölf Punkten bester Hamburger Werfer. "Wir müssen in der Verteidigung härter und mit mehr Intensität agieren und besser zusammenspielen", forderte Towers-Trainer Mike Taylor.

Dabei gelang den Hanseaten nach zuletzt schwachem Beginn in den vergangenen Spielen ein guter Start. Nach knapp fünf Minuten führten die Gäste mit 15:7, erzielten bis zum Viertelende dann aber nur noch einen Punkt. Ulm dagegen kam immer besser in die Partie und zog bis zur Pause auf 22 Punkte Vorsprung davon.

Im dritten Viertel vergrößerte sich der Rückstand der Hamburger, die weiter Probleme hatten, die Offensivaktionen der Ulmer zu unterbinden. Obwohl die Towers den Schlussabschnitt dann mit 20:16 für sich entschieden, änderte das nichts mehr an der klaren Niederlage. Dabei zeigte das Taylor-Team erneut erhebliche Schwächen bei den Dreier-Würfen. Lediglich drei von 20 Versuchen waren erfolgreich.