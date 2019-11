Poseidon-Wasserballer: Erste Niederlage in Köln

Hamburg. Die Wasserball-Männer vom SV Poseidon Hamburg haben ihre erste Niederlage in der Gruppe B der Bundesliga hinnehmen müssen. Nach zuvor vier Siegen unterlagen die Hanseaten am Samstagabend im Spitzenspiel bei der weiterhin verlustpunktfreien SG Köln mit 7:13 (0:3, 2:5, 3:1, 2:4) und rutschten damit auf den zweiten Platz ab. "Wir haben extrem schlecht angefangen", betonte Mannschaftskapitän Patrick Weik angesichts des 2:8-Rückandes nach der ersten Halbzeit und räumte ein: "Die Taktik sah anders aus, leider haben wir uns nicht an die Vorgaben unseres Coaches Zafeirios Chalas gehalten."