Holstein Kiel startet Auswärts-Marathon in Bestbesetzung

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht das schwierige Restprogramm des Jahres zuversichtlich an. "Ich habe wahrgenommen, dass meine Spieler große Lust haben, dranzubleiben und einen Schritt in die richtige Richtung zu machen", sagte Trainer Ole Werner vor dem Gastspiel am heutigen Samstag beim Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden. Momentan haben die "Störche" nur zwei Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 16.

Werner kann beim Aufsteiger auf die Mannschaft setzen, die zuletzt gegen den Nordrivalen Hamburger SV beim 1:1 einen Dreier nur knapp verpasste. Vom Stamm fehlt keiner. "Wir wollen den Gegner weit vom eigenen Tor fernhalten, gut gegen den Ball arbeiten und Standards gegen uns vermeiden", sagte der Holstein-Coach. Kiel hat bis zum Jahresende in der Liga noch vier Auswärtspartien zu bestreiten. Das einzige Heimspiel gibt es am 7. Dezember gegen den VfL Osnabrück.