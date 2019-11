Drohende Gentrifizierung: Stadt erwirbt weitere Grundstücke

Hamburg. Angesichts drohender Verdrängung angestammter Mieter hat die Stadt drei weitere Grundstücke in Ottensen und auf St. Pauli übernommen. Dabei handele es sich um zwei Objekte in der Friedensallee und der Ottenser Hauptstraße mit insgesamt 19 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten sowie ein Grundstück mit 20 Wohn- und drei Gewerbeeinheiten in der Friedrichstraße, wie die Finanzbehörde am Freitag mitteilte. Die Immobilien sollten den Besitzer wechseln. Da sich die Käufer aber nicht auf eine sogenannte Abwendungsvereinbarung mit den Bezirken einlassen wollten, mit denen die Sozialstruktur in den besonders nachgefragten Szenevierteln erhalten werden soll, habe die Stadt von ihrem Vorkaufsrecht gebrauch gemacht.

"Der Schutz der Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung in Hamburg ist uns wichtig, das zeigt auch die Ausübung des Vorkaufsrechtes für diese Grundstücke", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Im Rahmen der Sozialen Erhaltungsverordnung hatte der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen (LIG) bereits im November letzten Jahres und im Frühjahr fünf Grundstücke in St. Pauli, der Schanze und in Ottensen übernommen.

So könnten Mietwohnraum erhalten, Mietsteigerungen begrenzt und die soziale Durchmischung der Quartiere intakt gehalten werden, sagte der Senator. "Es ist mit den mittlerweile in 12 Gebieten geltenden Sozialen Erhaltungsverordnungen möglich, die in Hamburg rund 212 000 Bewohnerinnen und Bewohner schützen."