Hamburg. Schüler aus sozial benachteiligten Stadtteilen sollen im Bereich gesundheitlicher Prävention besser gestellt werden. Schul- und Gesundheitsbehörde fördern mit dem Verband der Ersatzkassen (Vdek) Schulgesundheitsfachkräfte an Grundschulen. 15 Fachkräfte sollen an bis zu 29 Grundschulen zum Einsatz kommen, an denen die Kinder über schlechtere Gesundheitschancen verfügen.

Die Fachkräfte – in der Regel Kinderkrankenpfleger mit Bachelor-Abschluss in Gesundheitswissenschaften – sollen die Schüler über Themen wie Ernährung, Bewegung und Stressbewältigung informieren, zudem die Schulleitung in anonymer Form unterrichten, wenn sie an ihren Schulen Probleme in Sachen Gesundheit erkennen. Sie sollen in den Schulen auch das Wissen über notwendige Impfungen vermitteln.

Weitreichende Folgen für das Leben der Kinder

„Gerade Kinder in schwieriger sozialer Lage sind besonders gefährdet, beispielsweise Übergewicht oder psychische Auffälligkeiten zu entwickeln – mit weitreichenden Folgen für ihr weiteres Leben“, sagt Kathrin Herbst, Chefin des Hamburger Vdek. Laut Statistiken haben Menschen aus sozial benachteiligten Stadtteilen eine geringere Lebenserwartung. Zudem ist die ärztliche Versorgung in diesen Quartieren schlechter.

„Eltern sind mit der Gesundheitserziehung manchmal überfordert“, sagt Schulsenator Ties Rabe: „Wir wollen durch Aktivitäten und Beratungen in der Schule dafür sorgen, dass Kinder gesund und unbeschwert aufwachsen können.“ Das Programm startet ab dem Schuljahr 2020/21. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks kündigt eine enge Kooperation der Schulgesundheitsfachkräfte mit den Schulärzten an.