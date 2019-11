Krugkoppelbrücke an Hamburger Alster freigegeben

Hamburg. Die Krugkoppelbrücke an der Hamburger Alster ist nach knapp zwei Jahren Bauzeit ab Freitag wieder für alle Verkehrsteilnehmer frei. Die Arbeiten an der denkmalgeschützten Brücke sind beendet, wie die Wirtschaftsbehörde am Donnerstag mitteilte. Zusätzlich wurden auch Fahrradwege an der Krugkoppel ausgebaut.

Im Januar 2018 hatte der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) mit den Bauarbeiten begonnen - so wurden Ornamente restauriert und extra 41 000 Ziegel für die Brücke gebrannt. Die Krugkoppelbrücke ist in den Jahren 1927/28 nach dem Entwurf von Oberbaudirektor Fritz Schuhmacher gebaut worden. Laut Wirtschaftsbehörde betragen die Gesamtkosten etwa 5 Millionen Euro.