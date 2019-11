Zwei Frauen sterben bei Brand in Einfamilienhaus in Rissen

Hamburg. Zwei Frauen sind bei einem Brand eines Einfamilienhauses im Hamburger Stadtteil Rissen ums Leben gekommen. Anwohner hatten am Donnerstagvormittag Flammen im Hauses gesehen und die Feuerwehr alarmiert, wie ein Sprecher sagte. Als die Einsatzkräfte am Brandort ankamen, habe das Gebäude bereits gebrannt. Die Feuerwehrleute hätten das Feuer deshalb sofort sowohl von im Hausinneren als auch von außen bekämpft. Dabei seien die beiden leblosen Frauen gefunden worden. Für eine der beiden sei bereits jede Hilfe zu spät gekommen. Einsatzkräfte hätten versucht, die zweite Frau zu reanimieren - allerdings erfolglos. Die Feuerwehr war mit fast 50 Einsatzkräften am Brandort. Zum Alter der Frauen und der Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst nichts sagen.