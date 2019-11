Trainer Fiel freut sich auf Wiedersehen mit Ex-Coach Hecking

Dresden. Dynamo Dresdens Cristian Fiel blickt mit Vorfreude auf das Duell mit seinem ehemaligen Trainer Dieter Hecking. "Ich hatte als Spieler eine tolle Zeit mit ihm, und deswegen freue ich mich, ihn wiederzusehen", sagte der 39 Jahre alte Trainer des Fußball-Zweitligisten am Donnerstag. Fiel spielte von 2004 bis 2006 bei Alemannia Aachen unter Hecking. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) tritt der Spanier mit Dynamo beim Hamburger SV an.

Die Sachsen reisen als Tabellenvorletzter zum Aufstiegsaspiranten und müssen dringend punkten, um nicht den Anschluss an die Nichtabstiegsränge zu verlieren. "Wir fahren nicht dorthin, um Elbluft zu schnuppern. Es geht darum, Punkte zu holen", sagte Fiel.

Dabei muss er aber definitiv auf Marco Hartmann, Florian Ballas, Patrick Ebert und Patrick Möschl verzichten. Sascha Horvath und Luka Stor sind noch fraglich. Dafür steht Vizekapitän Niklas Kreuzer nach abgesessener Rotsperre zur Verfügung.