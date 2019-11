Kletteraktion am Flughafen: Aktivisten entrollen Banner

Hamburg. Mehrere Klima-Aktivisten haben mit einer Kletteraktion am Hamburger Flughafen gegen einen Ausbau des Airports protestiert. Sie kletterten am Donnerstagmorgen im Terminal 1 unter das Dach und entrollten in etwa acht Metern Höhe ein Plakat mit der Aufschrift "Flughafen wächst, Klima stirbt, Ausbau stoppen!", wie die Polizei mitteilte.

Weitere Aktivisten verteilten Flyer an die Fluggäste im Terminal. Die Protestaktion fand im öffentlich zugänglichen Bereich des Terminals statt und beeinträchtigte den Betrieb laut Flughafen nicht. Polizei und Feuerwehr waren mit Einsatzkräften vor Ort.