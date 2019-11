Feuer in Schule: Polizei geht von Brandstiftung aus

Hamburg. Im Hamburger Stadtteil Rahlstedt sind Feuer in einem Lehrerzimmer sowie im Keller des Gebäudes ausgebrochen. Am frühen Donnerstagmorgen habe Mobiliar im Lehrerzimmer gebrannt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Brandursache sei noch unklar. Bei dem Brandort handele es sich vermutlich um einen Tatort. "Es ist davon auszugehen, dass es sich um Brandstiftung handelt", sagte ein Polizeisprecher dazu. Zuvor waren den Angaben zufolge Unbekannte in die Schule eingebrochen und hatten mehrere Büros durchsucht. Das Feuer war gegen 7.00 Uhr morgens ausgebrochen, also noch vor Unterrichtsbeginn. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die betroffenen Bereiche beschlagnahmt.