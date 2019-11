19-Jährige bei "Werner"-Rennen vergewaltigt: DNA-Massentest

Hasenmoor. Knapp drei Monate nach der Vergewaltigung einer 19-Jährigen beim Musik- und Motorsportfestival "Werner"-Rennen in Hasenmoor (Kreis Segeberg) ist nun eine DNA-Reihenuntersuchung geplant. Das zuständige Amtsgericht Kiel erließ einen entsprechenden Beschluss, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zu weiteren Details, etwa wie viele Männer zu dem DNA-Test aufgerufen werden, wollten sich die Ermittler zunächst nicht äußern. Die junge Frau war am 1. September von zwei Männern vergewaltigt worden. Die beiden Unbekannten sollen die Tat im Bereich der Toiletten auf einer Campingfläche begangen haben, wie die Polizei damals mitteilte. Danach flüchteten sie.