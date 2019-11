Kriminalität Mölln erinnert an 27. Jahrestag der Möllner Brandanschläge

Zahlreiche Blumengestecke liegen vor dem Bahide-Arslan-Haus in Mölln.

Vor 27 Jahren starben in Mölln eine Großmutter und zwei ihrer Enkelinnen. Neonazis hatten Brandsätze in zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser geworfen. Die Brandanschläge von Mölln erschüttern bis heute die Menschen in der Kleinstadt.