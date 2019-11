Gleich zwei Havarien im Schleusenbereich Brunsbüttel

Brunsbüttel. Gleich zwei Schiffe haben innerhalb von 24 Stunden in der Brunsbütteler Schleuse einen Unfall gehabt. Die Schleusenanlage ist aber weiter in Betrieb, wie die Polizeidirektion Itzehoe am Mittwoch mitteilte. Am Dienstag stieß zunächst ein unter russischer Flagge fahrender Frachter beim Einlaufen in die Anlage gegen das Schleusenleitwerk. Dabei wurden mehrere Dalben zerstört. Unfallursache war vermutlich ein missglücktes Manöver, hieß es.

Am Mittwoch verhakte sich ein unter zypriotischer Flagge fahrendes Motorschiff mit seiner Positionslaterne am Geländer des Schleusentores. Dabei wurde das Geländer beschädigt. Unfallursache waren ein Steuerfehler und verminderte Sicht durch Nebel.