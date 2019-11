Regnerisches Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein

Hamburg/Kiel. Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein ist am Mittwoch oft trüb und bis in den Vormittag in einigen Regionen neblig. Auch Regen sei möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen von Süd nach Nord bei 4 bis 8 Grad Celsius. In der Nacht zu Donnerstag ziehen die Regenwolken den Angaben zufolge nach Norden ab. Die Tiefstwerte sollen dann zwischen 2 und 4 Grad Celsius betragen.