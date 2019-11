Hamburg. Mit Lagerfeuer vor der Kirche, Liedern und Transparenten, auf denen „Pfadfinder in Not = Kirche tot“ oder „Jesus würde uns nicht vor die Tür setzen“ steht, demonstrierten am Dienstagabend rund 300 Menschen vor der St. Andreaskirche an der Bogenstraße in Harvestehude gegen das mögliche Aus der Pfadfinder St. Andreas.

Die Kinder und Jugendlichen und deren Eltern fürchten um ihre Zukunft und das Ende einer langen Tradition. Gerade erst hat der Stamm als einer der ältesten in Hamburg sein 70-jähriges Bestehen gefeiert.

Während im Gemeindehaus der Kirchenvorstand über die Zukunft der Pfadfinder tagte, machten die Betroffenen vor der Tür lautstark auf sich aufmerksam. Demnach sollen die Pfadfinder ihre Räume bereits zum Ende des Jahres verlassen. Datenschutzregelungen, Versicherungsschutz und abrechnungsrechtliche Probleme sollen die Gründe für ein mögliches Aus sein. Auch Propst Martin Vetter war am Abend vor Ort, versuchte zu beschwichtigen. Vor der geschlossenen Kirchenvorstandssitzung sagte er: „Die Pfadfinder sind Teil der Gemeinde, aber die Frage ist: Wie sind sie versichert – selbstständig oder als Teil der Gemeinde?“

Pfadfinder fordern Transparenz

Die Pfadfinder fühlen sich vom Kirchenvorstand, der Bischöfin und Pastor Kord Schoele nicht ernst genommen und fordern Transparenz und das direkte Gespräch. Stammesführer Artur Tietgens: „Ich kann nicht verstehen, wie erwachsene Kirchenbeamte, die noch anderen über Nächstenliebe und Vergebung predigen, es zu einer Situation kommen lassen, in der Dutzende von Kindern und deren Leiter um etwas fürchten müssen, das ihnen sehr wichtig ist.“

Er kritisiert, dass die Sitzungen ohne die Pfadfinder stattfinden: „Geheime Sitzungen brauchen nur die, die etwas zu verbergen haben. Transparenz und offene Diskussion gehören zu einer offenen Gesellschaft, in der man sich mit Respekt und Wertschätzung begegnet.“ Die Sippen und ehrenamtlichen, überwiegend minderjährigen Gruppenleiter, hätten sich nichts zu Schulden kommen lassen.

Unterstützung kommt von der Politik. Danial Ilkhanipour, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter: „Ich hoffe auf ein Umdenken. So kurzfristig neue Räume zu finden, wäre schwer.“ Gabriele Albers von den Grünen lobte: „Hier beschäftigen sich die Jugendlichen nicht mit dem Handy, sondern sie reden miteinander.“

200 Kinder betroffen

Von einem möglichen Rausschmiss der Pfadfinder aus den Räumen der Gemeinde wären rund 200 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren betroffen. Yukon, 15 Jahre und seit knapp fünf Jahren Pfadfinder: „Ich bin vom Land in die Stadt und brauchte ein Hobby. Ich finde hier ältere Jugendliche und eine Gemeinschaft.“

Wie der Kirchenvorstand sich entschieden hat, war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt.