Nachschiebeliste stärkt Kommunen und Digitalisierung

Kiel. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat den Haushaltsentwurf 2020 mit zweistelligen Millionenbeträgen zusätzlich für die Kommunen und den Ausbau der Digitalisierung nachjustiert. Die vom Kabinett am Dienstag in Kiel gebilligte Änderungen des Etats sehen vor, dass die Mittel für Digitalisierung um 36,5 Millionen aufgestockt werden - unter anderem zur Finanzierung des Kita-Online-Portals, des Polizeidiensts und des Programms "Schulen ans Netz". Die Kommunen werden mit 30 Millionen Euro zusätzlich gestärkt. Trotz der Steigerungen in diesen Bereichen sind im neuen Haushaltsentwurf die Ausgaben um 32 Millionen Euro niedriger als ursprünglich veranschlagt. Allerdings sinken auch die erwarteten Einnahmen um 40 Millionen Euro auf 13,48 Milliarden Euro.