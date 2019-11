Mirko Streiber zum neuen LKA-Chef in Hamburg ernannt

Hamburg. Der Hamburger Polizeipräsident, Ralf Martin Meyer, hat am Dienstag Mirko Streiber zum neuen Leiter des Landeskriminalamts ernannt. Der 53-Jährige erfülle die fachlichen und Führungsanforderungen in besonderer Weise, erklärte Meyer nach Angaben eines Polizeisprechers in einem internen Schreiben.

Streiber folgt auf Frank-Martin Heise, den der Polizeipräsident im August seines Amtes enthoben hatte. Hintergrund der Entlassung sollen Führungsprobleme und die Affäre um die Polizeieinheit "Cold Cases" gewesen sein. Nach dem Freispruch im Fall eines versuchten Mordes aus dem Jahr 1980 hatte die Hamburger Polizei Vorwürfe des Gerichts gegen ihre Sonderkommission prüfen lassen und auch die Führung der Soko ausgewechselt.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) lobte die Personalentscheidung: "Für den BDK ist die Ernennung Mirko Streibers zum Chef der Hamburger Kriminalpolizei eine hervorragende Entscheidung, denn der desolate Zustand der Hamburger Kriminalpolizei bedarf der versierten und anerkannten Führung eines erfahrenen Kriminalisten", erklärte der Landesvorstand der Kriminalisten-Gewerkschaft. Die rund 2500 Mitarbeiter hätten große Erwartungen an den neuen LKA-Leiter.

Streiber hatte 2016 die "Soko Rocker" geleitet, stand dann an der Spitze der größten LKA-Abteilung 1 und des Staatsschutzes. Zuletzt war er stellvertretender und seit der Abberufung Heises bereits amtierender LKA-Chef gewesen.