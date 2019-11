Lübeck. Spezialkräfte der Polizei sind am Dienstagmorgen in Lübeck-Genin in einem Großeinsatz gewesen. Es habe der Verdacht bestanden, "eine schwere staatsgefährdende Gewalttat" sei geplant gewesen, hieß es in Behördenkreisen. Nähere Angaben, ob es sich um einen Terroranschlag handeln sollte, dazu gab es zunächst keine Informationen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei Durchsuchungen seien - obwohl vermutet - keine Waffen gefunden worden sein. Laut NDR 1 Welle Nord soll es auch keine Verhaftungen gegeben haben.

Um 5.30 Uhr begann nach dpa-Informationen die Polizeiaktion mit der Durchsuchung eines Gebäude in Lübeck-Genin. Laut Polizei handelte es sich um ein großes Gelände mit Wohnungen und Geschäftsräumen. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Flensburg, sagte eine Sprecherin der Lübecker Polizeipressestelle vor Ort. Die Leitung der Aktion hatte das Landeskriminalamt.

"Ich kann bestätigen, dass wir ein Ermittlungsverfahren aufgrund eines Hinweises eingeleitet haben", bestätigte die Sprecherin der Flensburger Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwältin Stephanie Gropp. "Es handelt sich um Staatsschutzdelikte, wozu auch politisch motivierte oder staatsbedrohende Straftaten gehören." Der Hinweis sei so belastend gewesen, dass sie den Anfangsverdacht bejaht und Ermittlungen aufgenommen habe. Gegen 9.00 Uhr sei die Razzia beendet worden, sagte Gropp.