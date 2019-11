Feuer in Resthof in Friedrichskoog

Friedrichskoog. Ein Brand in einem leerstehenden Resthof in der Gemeinde Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In dem Hof sei in der Nacht zum Dienstag ein Feuer ausgebrochen, mit dessen Bekämpfung die Einsatzkräfte bis in die Morgenstunden beschäftigt gewesen seien, teilte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag mit. Um die 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren vor Ort. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war am Dienstagmorgen noch unklar.