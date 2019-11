Sportbekleidungsfirma Golfino stellt Insolvenzantrag

Hamburg/Glinde. Die Sportbekleidungsfirma Golfino AG hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Amtsgericht Reinbek habe den Hamburger Rechtsanwalt Jens-Sören Schröder zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, teilte der Unternehmensvorstand am Montag mit. Die Fortführung des Geschäftsbetriebs, der Fortbestand des Unternehmens und die Sicherung von Arbeitsplätzen seien vorrangigen Ziele, ergänzte der Insolvenzverwalter. Beide sähen hierfür gute Chancen.

Das Unternehmen mit Sitz in Glinde (Kreis Stormarn) nahe Hamburg ist sei 33 Jahren im Sportmodemarkt tätig. Bei der AG sind den Angaben zufolge 208 Mitarbeiter beschäftigt, deren Bezahlung über eine Insolvenzgeldfinanzierung gesichert sei.

Im Geschäftsjahr 2017/18 (bis 30.09.) habe es zum zweiten Mal in der Firmengeschichte einen Verlust gegeben, auch für das darauffolgende sei ein Verlust prognostiziert worden. Ein Sanierungskonzept sei erarbeitet worden. Zur Kapitalbeschaffung wurde bisher erfolglos nach Investoren gesucht. Die Hausbanken hätten entschieden, die Prozesse auf der bisherigen Basis nicht mehr zu unterstützen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von rund 31 Millionen Euro erzielt, fünf Millionen Euro weniger als in Vorjahren. Der Großhandel entwickele sich weiterhin unter Planvorgaben. Der Insolvenzantrag war am vergangenen Freitag (15.11.) gestellt worden.