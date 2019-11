Heroin im Wert von 22 000 Euro in Kiel entdeckt

Kiel. Bei einer Verkehrskontrolle in Kiel-Gaarden haben Polizisten in einem Auto ein halbes Kilogramm Heroin gefunden. Der 50-Jährige Fahrer wurde am Sonntag festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er besaß keinen Führerschein und stand unter Kokain-Einfluss, wie ein Drogenschnelltest ergab. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Drogenfahnder noch eine kleine Menge Heroin. Im vergangenen Jahr kostete nach Angaben der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) ein Gramm Heroin auf der Straße etwa 44 Euro.