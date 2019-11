Sky Sport News HD: Ex-HSV-Coach Gisdol neuer Kölner Trainer

Köln. Der frühere HSV-Trainer Markus Gisdol soll laut Sky Sport News neuer Coach des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln werden. Demnach könnte er schon am Dienstag zum ersten Mal das Training des Tabellenvorletzten leiten. Der FC wollte dies am Montag zunächst noch nicht bestätigen. Das erste Training der Woche am Nachmittag sollten noch die bisherigen Co-Trainer André Pawlak und Manfred Schmid leiten. Am Samstag (18.30 Uhr) spielen die Kölner bei RB Leipzig.

Der FC hatte sich nach dem 1:2 gegen 1899 Hoffenheim vor zehn Tagen vom neuen Mainzer Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Bruno Labbadia und Pal Dardai hatten den Kölnern bereits abgesagt, Gisdol galt danach als Favorit auf den Trainerposten bei den Rheinländern.

Der 50-Jährige war im September 2016 zum HSV gekommen und rettete den Club nach einer starken Rückrunde noch am letzten Spieltag vor der Zweitklassigkeit. Im Januar 2018 wurde er beurlaubt und war seit dem ohne neuen Verein. Am Ende der Saison waren die Hamburger trotz der Trennung erstmals nach 55 Jahren abgestiegen.