Gewerkschaft kündigt Warnstreiks in Betonindustrie an

Frankfurt/Spelle. Beim Baustoff Beton ist nach Gewerkschaftsangaben in den kommenden Wochen mit streikbedingten Produktionsausfällen in Norddeutschland zu rechnen. Von diesem Dienstag an soll es zunächst in Niedersachsen und später in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen Warnstreiks geben, wie die IG BAU am Montag in Frankfurt mitteilte. Zum Auftakt seien die rund 700 Mitarbeiter des Betonwerks Rekers im emsländischen Spelle aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das Unternehmen wollte sich dazu nicht äußern.

Derzeit laufen Tarifverhandlungen über die Bezahlung von mehr als 3700 Beschäftigten der Branche in Norddeutschland. Die IG BAU fordert 6,8 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Darüber hinaus sollen Azubis eine Übernahmegarantie erhalten und der Jahresbonus angehoben werden. Das bisherige Angebot der Arbeitgeber - eine Lohnerhöhung von 2,4 Prozent und 50 Euro mehr Jahresbonus - sei nicht ausreichend. "Die Auftragsbücher der Unternehmen sind randvoll. Es wird höchste Zeit, dass die Beschäftigten davon mehr abbekommen", sagte IG-BAU-Vorstandsmitglied Carsten Burckhardt.

Die dritte Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und dem Verband Beton- und Fertigteileindustrie Nord (VBF) für die Arbeitgeberseite ist für den 5. Dezember in Hamburg angesetzt.