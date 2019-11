Mehr Ausgaben für Kinder- und Jugendhilfe

Kiel. Die Ausgaben für Kinder-Jugendhilfe sind in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr auf 1,59 Milliarden Euro gestiegen. Das waren gut sechs Prozent mehr als 2017, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte. Knapp zwei Drittel der Mittel (64 Prozent) entfielen im vergangenen Jahr auf die Kindertagesbetreuung. Weitere 27 Prozent wurden beispielsweise für Erziehung in Heimen oder Pflegefamilien sowie Erziehungsberatung bezahlt. Vier Prozent der Ausgaben flossen in die Jugendarbeit.