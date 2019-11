Hamburg. Bei einer Auseinandersetzung in einem Wohnheim in Borgfelde haben sich zwei Männer am Sonnabend gegen 12 Uhr gegenseitig verletzt. Beide sind laut Informationen der Polizei Bewohner des Heims in der Eiffestraße und hatten sich in einem der Zimmer gestritten. Dabei schlug der 24-Jährige dem 25-Jährigen mit einem Glasbecher. Beide erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Beamten wurden von einem Zeugen gerufen, so ein Polizeisprecher. Worum es bei dem Streit zwischen den beiden Männern ging, war zunächst unklar. Zunächst hieß es außerdem, dass bei dem Streit ein Messer gezogen wurde. Das konnte der Lagedienst der Polizei dem Abendblatt jedoch nicht bestätigen. Die Kriminalpolizei ermittelt.