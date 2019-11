Günther fordert "klare Führung" in der CDU

Neumünster. Schleswig-Holsteins CDU-Landeschef Daniel Günther hat von der Bundesspitze seiner Partei eine "klare Führung" eingefordert. "Selbstbeschäftigung und persönliche Auseinandersetzungen - das ist es nicht, was die Menschen heutzutage von uns haben wollen", sagte Günther am Samstag auf einem Landesparteitag in Neumünster. Es sei für die Union wichtig, auf dem Bundesparteitag in der kommenden Woche eine Kursbestimmung vorzunehmen.

Günther nahm dabei die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in Schutz. Sicher sei seit ihrer Wahl zur Parteichefin vor einem Jahr "nicht alles Gold, was glänzte". Viele in der Partei fragten sich, ob die Ausrichtung der CDU richtig sei. Führung heiße aber auch immer, dass andere auch mitführen und man gemeinsam Verantwortung übernehme. Kramp-Karrenbauer "kämpft dafür, dass unsere Union wieder dort hinkommt, wo sie war".