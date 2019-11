Zwei Tote und ein Schwerverletzter nach Unfall in Barsbüttel

Barsbüttel. Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Barsbüttel (Kreis Stormarn) am frühen Samstagmorgen ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Auf der Willinghusener Landstraße zwischen den Anschlussstellen Barsbüttel und Reinbek zu den Autobahnen 1 und 24 stießen zwei Autos frontal zusammen, nachdem einer der Wagen in den Gegenverkehr geraten war, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Die Willinghusener Landstraße war am Samstagmorgen für mehrere Stunden gesperrt.