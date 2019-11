Schleswig/Sankelmark. Mit einer international besetzten Tagung vom 3. bis 5. Dezember findet das Projekt "Megalithic Routes in Schleswig-Holstein" seinen Abschluss. Bei der Veranstaltung in der Akademie Sankelmark bei Flensburg wird unter anderem die aktuelle Megalithforschung zu etwa Großsteingräbern beleuchtet. Zudem werden verschiedene Möglichkeiten zur touristischen Nutzbarmachung von Megalithen präsentiert. Die Tagung richtet sich auch an interessierte Laien.

Nach Angaben des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein (ALSH) sind im Denkmalbuch des Landes etwa 400 Großsteingräber eingetragen. Insgesamt gibt es den Angaben zufolge rund 3700 Megalithgräber im nördlichsten Bundesland. Sie seien ein unverzichtbarer Teil der gemeinsamen europäischen als auch regionalen und lokalen Identität und Geschichte. Dies digital, interaktiv, alters- und zielgruppengerecht zu vermitteln, ist Ziel des Projektes "Megalithic Routes in Schleswig-Holstein".