Elbvertiefung kommt voran: Schiffsbegegnungsbox fast fertig

Hamburg/Wedel. Die Arbeiten für die Elbvertiefung kommen voran. "Wir sind im Zeitplan", sagte der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes, Prof. Hans-Heinrich Witte, am Freitag in Hamburg. Bis Jahresende werde ein fünf Kilometer langer Abschnitt der Begegnungsstrecke für Schiffe auf der Elbe - in Höhe Wedel nahe Hamburg - fertig sein. Anfang nächsten Jahres könne somit ein erster nautischer Nutzen aus der sogenannten Begegnungsbox gezogen werden.

Künftig sollen auf einer Strecke von acht Kilometern große Containerschiffe aneinander vorbeifahren können. Dazu wird die Fahrrinne vertieft und von 320 Meter um 65 Meter verbreitert. Die Arbeiten daran sollen bis 2021 fertig sein. Das Vergabeverfahren für die restlichen drei Kilometer, die Hamburg übernehmen muss, liefen noch, sagte Witte.

Damit der gesamte Schifffahrtsweg in beiden Richtungen von großen Schiffen befahren werden kann, ist die Fahrrinne der Unterelbe auch zwischen Wedel und der Störmündung (43 Kilometer) von 300 Meter auf 320 Meter verbreitert worden. Des weiteren sei an der Elbmündung bei Brunsbüttel ein Warteplatz für Schiffe ebenfalls bereits fertig und werde derzeit abgenommen.

Der Start für die Baggerarbeiten in der Elbe war nach 17 Jahren Planung und langwierigen juristischen Auseinandersetzungen mit Umweltschützern im Juli dieses Jahres erfolgt. Die gesamten Arbeiten sollen im Sommer 2021 abgeschlossen sein.