Dioxin in Boberger Niederung: Behörde hebt Sperrung auf

Hamburg. Im Falle eines mit Dioxin verseuchten Gebietes im Naturschutzgebiet Boberger Niederung im Osten Hamburgs hat die Behörde für einen Teil des betroffenen Gebietes Entwarnung gegeben. Der bislang abgesperrte Bereich könne fortan um etwa die Hälfte reduziert werden, teilte die Behörde für Umwelt und Energie am Freitag mit. Grund dafür seien unauffällige Bodenproben, die in den vergangenen Wochen in dem Areal rund um die ursprüngliche Fundstelle genommen und ausgewertet worden waren.

Fortan soll der Zugang von Westen über den Parkplatz am Walter-Hammer-Weg wieder geöffnet und die Anglervereinsflächen wieder zugänglich gemacht werden. Während die Vereinsflächen wieder gefahrlos genutzt werden können, seien die Wege dorthin jedoch teilweise noch stark mit dem als krebserregend geltenden Giftstoff belastet. Sie sollen deshalb zeitnah mit Trennvlies und Kiessand abgedeckt werden. Die Arbeiten hieran werden voraussichtlich Ende November beginnen.

Bei einer routinemäßigen Bodenprobe war im September 2018 in dem Naturschutzgebiet eine um das 700-fache des Grenzwerts überhöhte Belastung mit dem Umweltgift entdeckt worden. Die Messung hatte Erinnerungen an den Dioxin-Skandal um die Chemiefirma Boehringer in den 1980er Jahren wach werden lassen. Die Behörden gehen davon aus, dass das Dioxin auch in diesem Fall aus der Pflanzenschutzmittelproduktion der Firma stammt.