Geld für Machbarkeitsstudie zum Wiederaufbau von Synagoge

Hamburg. Für eine Machbarkeitsstudie zum Wiederaufbau der Hamburger Bornplatz-Synagoge stellt der Bund 600 000 Euro zur Verfügung. Das habe der Haushaltsausschuss des Bundestages am Freitag beschlossen, teilten die Hamburger Abgeordneten Johannes Kahrs (SPD) und Rüdiger Kruse (CDU) mit. Das Geld kommt aus dem Etat des Bundesinnenministeriums. Die einst größte Synagoge Norddeutschlands war bei den Novemberpogromen 1938 beschädigt worden. Ein Jahr später wurde die jüdische Gemeinde gezwungen, das Grundstück im Grindelviertel zu einem niedrigen Preis an die Stadt zu verkaufen und die Kosten für den Abriss des Gebäudes selbst zu tragen.

Die Synagoge sei das Symbol jüdischen Lebens in Hamburg gewesen, sagte Kahrs. "Deshalb haben die Nationalsozialisten sie geschändet und niedergebrannt." Nach Ansicht des SPD-Abgeordneten sollte die Außenhülle originalgetreu rekonstruiert, der Innenraum aber an die heutigen Gegebenheiten angepasst werden. Seit rund zehn Jahren sei der Wiederaufbau Thema der Gespräche mit der Gemeinde gewesen, erklärte Kruse. "Die Zeit ist reif, dieses herausragende Projekt in Angriff zu nehmen."

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte bereits vor einer Woche seine Unterstützung für den Wiederaufbau bekundet. "Das wäre ein starkes Zeichen für das jüdische Leben in Hamburg", sagte Tschentscher dem "Spiegel".

Die Hamburger jüdische Gemeinde zählt rund 2400 Mitglieder. Seit 1960 verfügt sie über einen Synagogen-Neubau an der Hohen Weide im Stadtteil Eimsbüttel.