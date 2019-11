Lkw-Fahrer fährt Radfahrerin tot: Bewährungsstrafe

Hamburg. Ein Lastwagenfahrer, der beim Abbiegen in Hamburg eine Radfahrerin übersehen und tödlich verletzt hat, ist zu einer achtmonatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Der 49-Jährige muss zudem 4800 Euro an ein Zentrum für Kinder und Jugendliche in Trauer zahlen, wie ein Sprecher des Amtsgerichts am Donnerstag in Hamburg sagte.

Hintergrund ist, dass die 33 Jahre alte Frau Mutter von zwei Kindern war, die jetzt acht und zehn Jahre alt sind. Der Angeklagte habe sowohl in seiner Einlassung als auch in seinen letzten Worten gesagt, dass er die Frau nicht gesehen habe. Er verstehe deshalb nicht, was er falsch gemacht habe, sagte der Mann, der selbst zwei mittlerweile erwachsene Kinder hat. Er stehe aber zu seiner Verantwortung, wenn ihm ein Fehler nachgewiesen werde. Dass die Kinder nun ohne Mutter aufwachsen müssen, bewege ihn am meisten.

Der Angeklagte war am 7. Mai 2018, kurz nach 8 Uhr morgens, auf dem Eppendorfer Weg im Hamburger Stadtteil Eimsbüttel unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf die Osterstraße übersah er die Frau. Die 33-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Die größte Schwierigkeit des Verfahrens wegen fahrlässiger Tötung sei gewesen, dass nicht genau geklärt werden konnte, woher die Radfahrerin kam, sagte der Gerichtssprecher. Die Unfallrekonstruktion habe jedoch ergeben, dass der Lastwagenfahrer die Frau in seinen Spiegeln hätte sehen können - wenn er langsamer gefahren wäre.

Seinen Führerschein muss der 49-Jährige nicht abgeben. Bei der Tragödie handelt es sich dem Vorsitzenden Richter zufolge um ein "Augenblicksversagen", das jedem hätte passieren können.