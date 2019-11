Landtag: Alle Gesetze auf Klimaschutzfolgen überprüfen

Kiel. Im schleswig-holsteinischen Landtag haben sich Redner fast aller Fraktionen dafür ausgesprochen, künftig alle Gesetze und Verordnungen einem Klimacheck zu unterziehen. Alle für den Klimaschutz relevanten Regelungsentwürfe sollten auf die Vereinbarkeit mit den Klimaschutzzielen des Landes hin überprüft werden, hieß es am Donnerstag in Kiel in einem Antrag der Jamaika-Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und FDP. Ziel sei es, die CO2-Belastung zu reduzieren, um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. Die SPD betonte, ein Klimacheck für öffentliche Aufträge sei schon im Tariftreuegesetz geregelt gewesen, das Jamaika aber abgeschafft habe. Um einen Klimacheck für Gesetze praktisch umzusetzen, sollte die Landesregierung in der Staatskanzlei eine Stabsstelle für Klimaschutz einrichten.

Allein die AfD-Fraktion bestritt den menschengemachten Klimawandel und forderte, Deutschland solle das Erneuerbare-Energien-Gesetz abschaffen und aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen.