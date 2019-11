Albrecht will mit Bauern Klima- und Artenschutz vorantreiben

Kiel. Agrarminister Jan Philipp Albrecht hat Reformen in der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein gefordert. An den gegenwärtigen Problemen der Landwirte sei das "Weiter so der Agrarpolitik" in den vergangenen Jahrzehnten schuld, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im Landtag. Albrecht setzt dabei auf einen konstruktiven Dialog mit Landwirten und Naturschützern. Denn: "Es kann nur gelingen mit der Landwirtschaft, das wir die Ziele beim Klima- und beim Artenschutz erreichen." Dafür müssten die Betriebe aber bereit sein, neue Wege zu gehen und sich den Anliegen der Verbraucher zu öffnen.