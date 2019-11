Zwei Iraker wegen Vorbereitung eines Anschlags verurteilt

Hamburg. Für die Vorbereitung eines Anschlags in Deutschland müssen zwei Iraker aus Schleswig-Holstein für vier Jahre und acht Monate in Haft. Die Richterin am Oberlandesgericht in Hamburg sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass die beiden 23-Jährigen bei einem islamistisch motivierten Sprengstoffanschlag möglichst viele "Ungläubige" töten wollten. Dabei habe es jedoch einen großen Widerspruch gegeben zwischen dem, was die Angeklagten gedacht, gewollt und geplant hätten und dem, was sie tatsächlich ausgeführt hätten. Ein dritter, 36 Jahre alter Angeklagter soll sie bei der letztlich erfolglosen Suche nach einer Waffe unterstützt haben. Er bekam ein Jahr und neun Monate auf Bewährung.