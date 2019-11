Mehr Norovirus-Fälle im Norden

Kiel. Die Zahl der Norovirus-Erkrankungen in Schleswig-Holstein ist im Jahr 2018 deutlich gestiegen. Im Vergleich zu 2017 sei die Zahl der Fälle von 1726 auf 2258 gestiegen, teilte die AOK Nordwest am Mittwoch in Kiel mit. Die Krankenkasse berief sich dabei auf Angaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Hochsaison sei im Herbst und Winter. Das Virus sei hochansteckend und verursache Übelkeit, Erbrechen und Durchfälle. Besonders betroffen seien Senioren und Kinder unter fünf Jahren, weil sie über geringere Flüssigkeitsreserven verfügten.