Mann mit Hantel getötet: Staatsanwalt will acht Jahre Haft

Kiel. Für die Tötung eines Bekannten mit einer fünf Kilogramm schweren Hantel soll ein 48-jähriger Mann aus Kiel auf Antrag der Staatsanwaltschaft acht Jahre ins Gefängnis. Zugleich forderte der Ankläger - ebenso wie die Verteidigung - die Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt, teilte die Gerichtspressestelle am Mittwoch mit. Der Verteidiger plädierte demnach auf sechs Jahre Haft. Das Kieler Landgericht will das Urteil am Dienstag verkünden.

Der Angeklagte hatte im Prozess gestanden, den langjährigen Bekannten im Streit erschlagen zu haben. Wie der mutmaßliche Täter war nach dessen Angaben auch das Opfer alkohol- und drogenabhängig. Dem Geständnis zufolge tranken sie am Tattag gemeinsam eine Flasche Wodka und etliche Bier. Der Bekannte habe ihm demnach einen Schlag auf sein Knie gegeben, durch den er am frühen Abend nach einem Nickerchen wieder aufwachte. Weil er sich bedroht gefühlt habe, habe er zunächst mit Fäusten und dann mit der Hantel auf Kopf und Körper des Opfers eingeschlagen.

Der Angeklagte stellte sich kurz nach der Tat und sitzt seither in Untersuchungshaft. Das 59-jährige Opfer starb noch am Abend des 14. April 2019. Zuvor konnte der Mann nur noch kurz reanimiert werden.