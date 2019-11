St.-Pauli-Profis Marvin Knoll und Daniel Buballa wieder fit

Hamburg. Die Fußball-Profis Marvin Knoll und Daniel Buballa sind schneller als erwartet in den Trainingsbetrieb des FC St. Pauli zurückgekehrt. Der 28 Jahre alte Mittelfeldkämpfer Knoll konnte am Mittwoch die komplette Einheit absolvieren, der ein Jahr ältere Linksverteidiger Buballa arbeitete ebenso wie Matt Penney, Youba Diarra und Rico Benatelli individuell. Knoll hatte am Montag einen Schlag aufs Bein erhalten, Buballa hatte einen Ball ins Gesicht bekommen und sich dann zusätzlich am linken Knie verletzt.

Die Langzeitverletzten Christopher Avevor, Christopher Buchtmann, Yiyoung Park und Aurel Loubongo setzten derweil ihr Rehatraining fort. Wie der FC St. Pauli zudem mitteilte, sind die Heimspiele gegen Arminia Bielefeld (21. Dezember, 13.00 Uhr) und den VfB Stuttgart (1. Februar 2020, 13.00 Uhr) ausverkauft. Für die Partie im Millerntor-Stadion gegen den SV Wehen Wiesbaden am 14. Dezember (13.00 Uhr) sind hingegen noch Tickets zu haben, hieß es dazu weiter.