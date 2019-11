Hamburg rüstet sich vor Sturmfluten

Hamburg. Der Klütjenfelder Hauptdeich im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg war bei der verheerenden Sturmflut 1962 an sechs Stellen gebrochen, die südliche Elbinsel wurde überflutet. Nun ist er im Zuge des Deicherhöhungsprogramms auf einer Länge von zunächst 500 Metern um 80 Zentimeter aufgestockt worden. Den Abschnitt am Spreehafen südlich der Elbe hat Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Mittwoch wieder freigeben. Hochwasserwasserschutz bleibe in Hamburg eine Daueraufgabe mit durchgehend hoher Priorität.

Der Deich gehört zur etwa 103 Kilometer langen Hauptdeichlinie Hamburgs und ist der erste Abschnitt des Wilhelmsburger Ringdeichs, der in den nächsten Jahren sukzessive an die zu erwartenden klimabedingten Veränderungen angepasst werden soll, wie die Umweltbehörde mitteilte. Der Deichabschnitt ist besonders, weil er beidseitig von Wasser umschlossen ist. Im Norden schließt er an den Spreehafen und im Süden an den Ernst-August-Kanal an. Für die Erhöhung musste das Bauwerk nach Behördenangaben fast komplett abgetragen und neu aufgebaut werden.

Bei der Flutkatastrophe 1962 waren nach Angaben der Behörde in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 222 Menschen ums Leben gekommen. Seitdem war die Hauptdeichlinie bis 2017 um rund 2,50 Meter erhöht worden. Auf der Elbinsel Wilhelmsburg lebten derzeit mehr als 50 000 Menschen in besonders von Sturmfluten gefährdeten Bereichen, berichtete die Behörde.

Das laufende Bauprogramm Hochwasserschutz ist auf voraussichtlich 20 Jahre angelegt und mit 550 Millionen Euro Kosten veranschlagt. Nach Abschluss aller Maßnahmen werden 78 Kilometer Deiche und 25 Kilometer Hochwasserschutzwände durchschnittlich um 80 Zentimeter erhöht sein. Ende 2017 war auf der Veddel der erste Deichabschnitt auf einer Länge von 200 Metern erhöht worden. Die aktuelle Erhöhung sei zeitgerecht und kostenstabil mit rund 3,0 Millionen Euro fertiggestellt worden, hieß es. Der nächste Bauabschnitt in Richtung S-Bahn-Veddel beginne nach der Sturmflutsaison im kommenden Jahr.