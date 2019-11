In Gewahrsam genommen: Mann stirbt nach Polizeieinsatz

Bad Oldesloe. Drei Tage nach einem Polizeieinsatz in Bad Oldesloe ist ein Mann im Krankenhaus gestorben. Der 37-Jährige wurde bereits am 3. November auf dem Bahnhofsvorplatz in Gewahrsam genommen, wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizeidirektion Ratzeburg am Mittwoch mitteilten. Der angetrunkene Mann habe trotz eines Platzverweises der Beamten nach einem Ladendiebstahl den Bereich nicht freiwillig verlassen. Auf dem Polizeirevier sei er zusammengebrochen. Die Beamten reanimierten ihn demnach und alarmierten einen Rettungswagen. Der 37-Jährige starb am Mittwoch vergangener Woche. Zur Aufklärung des Geschehens um den Polizeieinsatz auf dem Bahnhofsvorplatz suchen die Ermittler nun Zeugen.