HSV-Profi Moritz macht sich von Emotionsschwankungen frei

Hamburg. Fußball-Profi Christoph Moritz vom Hamburger SV sieht in der Serie von fünf sieglosen Auswärtsspielen des hanseatischen Zweitligisten keinen Grund zur Beunruhigung. "Grundsätzlich muss man sich davon freimachen, von Woche zu Woche die Gemütslage zu beurteilen oder es einzuordnen, wie sich der Verein anfühlt", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). "Wenn du ein großes Ziel hast und das erreichen willst, musst du dich von Schwankungen freimachen. Man sollte sich nicht von kurzfristigen Emotionen leiten lassen."

Im Vergleich zum Vorjahr hat Moritz keine andere Stimmungslage im Team ausgemacht. "Ich empfinde es in der Kabine gar nicht so anders. Wenn die Leute sagen, dass jetzt ein komplett anderer Geist in der Mannschaft herrscht als letztes Jahr – das hängt immer auch mit den Ergebnissen zusammen", meinte der Profi.

In der Tabelle liegt der HSV (26) mit zwei Punkten hinter Überraschungsspitzenreiter Arminia Bielefeld (28). Aufstiegsfavorit VfB Stuttgart folgt mit 23 Zählern auf Platz drei. Der HSV erwartet in der nächsten Partie am 23. November (13.00 Uhr) Dynamo Dresden im Volksparkstadion. Zu Hause sind die Norddeutschen noch unbesiegt.