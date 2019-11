Landtag berät über Sozialwohnungen und Integration

Kiel. Mit einer Aktuellen Stunde über die Finanzierung des Uniklinikums in Kiel und Lübeck startet Schleswig-Holsteins Landtag heute in die November-Plenartagung. Am Dienstag hatten sich Regierung und weite Teile des Landtags auf einen Zukunftspakt für das Klinikum geeinigt. Außerdem befasst sich das Parlament erneut mit dem Dauerproblem, dass in Schleswig-Holstein bezahlbarer Wohnraum fehlt. Deshalb hat der SSW nun die Wiedereinführung der sogenannten Fehlbelegungsabgabe gefordert. Außerdem fordert die SPD, qualifizierte Mietenspiegel mit Landesmitteln zu fördern. Am Nachmittag wollen die Abgeordneten zudem über die Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt diskutieren.