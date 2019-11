Anstieg von Hamburger Steuereinnahmen geringer als erwartet

Hamburgs Steuereinnahmen steigen in den kommenden Jahren nicht mehr so stark wie angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt die Herbst-Steuerschätzung, die Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag vorgestellt hat. Laut der Prognose der Finanzbehörde auf Basis der Ergebnisse des bundesweiten Arbeitskreises "Steuerschätzungen" wird gegenüber der Mai-Steuerschätzung 2019 für dieses Jahr noch mit einem Anstieg um 17 Millionen Euro für die in Hamburg verbleibenden Steuern gerechnet, insgesamt 12,51 Milliarden Euro. Auch in den Jahren 2020 bis 2023 wachsen die Steuereinnahmen auf bis zu rund 13,61 Milliarden Euro, bleiben aber mit insgesamt 378 Millionen Euro hinter den Prognosen vom Mai dieses Jahres zurück.