Hamburg. Die Stadt Hamburg bekommt auf dem Grasbrook einen neuen Stadtteil, der die Brücke nach Süden auf die Elbinseln schlagen soll. "Das ist eine Lösung, mit der man auf beiden Seiten für die Stadtentwicklung und für die Hafenwirtschaft in den nächsten Jahren sehr gut arbeiten kann", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag in Hamburg. Dazu habe der Senat die rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen beschlossen. Die Pläne sollen nun so schnell wie möglich der Hamburgischen Bürgerschaft vorgestellt werden.

Der Entwurf sieht eine Mischung aus Wohnviertel und Hafenwirtschaft vor. Auf 50 Hektar sollen in den kommenden 20 Jahren rund 3000 Wohnungen entstehen, davon ein Drittel öffentlich gefördert, dazu Kitas, eine Grundschule und Sportflächen. Gleichzeitig sollen rund 16 000 Arbeitsplätze entstehen und die ansässigen Hafenunternehmen eine langfristige Perspektive für ihre Investitionen erhalten.