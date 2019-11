CDU fordert Zeichen des Ministers für die Landwirte im Land

Kiel. Der CDU-Agrarpolitiker Heiner Rickers hat mehr Unterstützung der Bauern durch Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) angemahnt. "Er muss sichtbar ein Zeichen setzen, dass er schleswig-holsteinischen Bauern zur Seite steht", sagte Rickers am Dienstag im Vorfeld der Landtagssitzung. Albrecht dürfe "nicht nur ankündigen", sondern müsse den Landwirten konkret helfen. Als Beispiel nannte Rickers denkbare Ausnahmen für kleinere Betriebe im Land beim Ausbringen von Düngemitteln.

Rickers äußerte großes Verständnis für die anhaltenden Proteste der Landwirte. "Die wollen nicht den Sündenbock der Nation spielen." Viele von ihnen hätten das Gefühl, von der Politik bei Themen wie Klima- und Umweltschutz alleingelassen zu werden. Deshalb sei die für Donnerstag angekündigte Demonstration von mehreren tausend Landwirten in Hamburg verständlich. "Es ist nach wie vor richtig, dass die Bauern auf die Straße gehen." Mit den Demonstrationen - vor wenigen Wochen auch in Rendsburg - beschäftigt sich am Donnerstag auch der Landtag.