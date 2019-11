79-Jähriger stirbt bei Unfall im Kreis Plön

Krummbek. Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall bei Krummbek im Kreis Plön ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto von der Kreisstraße 38 ab und prallte gegen einen Baum. Der Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall am Montag beteiligt. Eine 49 Jahre alte Frau, die unmittelbar hinter dem Unfallfahrzeug fuhr, erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.