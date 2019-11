Umgestaltung der Untertrave weitgehend abgeschlossen

Lübeck. Die Umgestaltung des westlichen Altstadtrandes in Lübeck ist weitgehend abgeschlossen. Am Dienstag wurde ein vormontiertes Kioskgebäude auf dem Drehbrückenplatz an der Untertrave aufgestellt, sagte eine Sprecherin der Stadt Lübeck. Der Kiosk mit einem Fischimbiss und zwei öffentlichen Toiletten soll im Dezember eröffnet werden.

Das in zwei Teile zerlegte Servicegebäude war nach 16 Stunden Fahrt am frühen Dienstagmorgen mit zwei Schwerlasttransportern aus Burbach in Nordrhein-Westfalen nach Lübeck gebracht worden. Wegen des Gewichts von 41 Tonnen und der Überbreite konnte der Transport nur nachts und auf bestimmten Strecken fahren. Zuvor hatte der NDR auf seiner Internetseite darüber berichtet.

In den nächsten Wochen sollen nach Angaben der Hansestadt noch das Dach und die Fassade montiert sowie die Pflasterarbeiten auf dem Drehbrückenvorplatz abgeschlossen werden. Insgesamt knapp 4,4 Millionen Euro hat die im Sommer 2017 begonnene Neugestaltung des Platzes gekosten, 3,4 Millionen Euro davon wurden vom Bundesbauministerium gefördert. Die Umgestaltung des kompletten Straßenabschnittes hat rund 10,8 Millionen Euro gekostet.

Ursprünglich hatte auch der Abschnitt zwischen dem Holstentor und der Drehbrücke fußgängerfreundlich umgestaltet werden sollen. Da aber dafür 48 Winterlinden gefällt werden sollten, stoppte ein Bürgerentscheid Ende 2016 die Umbaupläne. Aktuell gebe es auch keine Pläne zur Umgestaltung dieses Bereichs, sagte die Sprecherin.