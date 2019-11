Vier Menschen bei Autounfall auf der B76 in Kiel verletzt

Kiel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76 in Kiel sind am Montag nach Feuerwehrangaben vier Menschen leicht verletzt worden. Nahe der Abfahrt Kronshagen-Nord fuhren am Vormittag in Fahrtrichtung Süden fünf Wagen ineinander, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Rettungsdienste kümmerten sich um die Verletzten. Die B76 musste für die Zeit des Rettungseinsatzes vorübergehend voll gesperrt werden. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.