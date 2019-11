Barsbüttel. Nach dem Busunglück mit 32 Verletzten auf der A1 nahe Hamburg ist die Unfallursache weiter unklar. Ein Unfallgutachter sei eingeschaltet worden. "Das dauert noch ein paar Tage bis Wochen, bis wir das Gutachten haben", sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Busfahrer, der bei dem Unfall leicht verletzt worden war, habe noch nicht vernommen werden können.

Der mit 48 Menschen besetzte Bus war am frühen Samstagmorgen bei Barsbüttel von der Fahrbahn abgekommen, mit der Schutzplanke kollidiert und anschließend in den Straßengraben gestürzt. Ein Großaufgebot von Rettungskräften kümmerte sich um die Verletzten. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Zunächst war von mehreren Schwerverletzten ausgegangen worden, was sich jedoch nicht bestätigte.